 القوات الروسية تقصف مباني إدارية في زيتومير بشمال غرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تقصف مباني إدارية في زيتومير بشمال غرب أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:59 ص

أعلن المركز الصحفي لخدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت سبعة مباني إدارية في منطقة زيتومير بشمال غرب البلاد؛ ما أدى إلى تدميرها وإصابة 4 أشخاص حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية، عن خدمة الطوارئ القول إنه "تعرضت صباح اليوم قرية ستافيشه بمقاطعة زيتومير، لقصف صاروخي على مبان إدارية"، مؤكدة إصابة 4 أشخاص وتدمير 7 مباني، فيما تجري عمليات البحث عن ضحايا.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا، حيث قصفت أولا منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.

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