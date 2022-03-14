إحالة أوراق سائقين اثنين إلى المفتي لاتهامهما بقتل شاب في البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عماد الدين الامبابي، إحالة أوراق سائقين إلى فاضلة المفتي لأخذ الرئ الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما باستدراج خطيب ابن عمة أحدهما وقتله بمساعدة العروس، لوجود علاقة عاطفية بين المتهم ونجله عمته خطيبة المجني عليه.

وكانت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة قد شهدت جريمة مأسوية بشعة، حيث أقدم سائق على قتل عامل باليومية، بالاشتراك مع صديق له لمنعه من إتمام زواجه من فتاة تربطه بها علاقه عاطفية.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من قسم شرطة الدلنجات وتبين قيام عائلة المجنى عليه ويدعى " أحمد. ع. ع" 25 سنة ومقيم بعزبة يونس حميدة بمركز الدلنجات بتقديم بلاغ لقسم الشرطة باختفائه عقب سفره لعمله في القاهرة وانقطاع الاتصال به والاشتباه في اختفائه جنائيا.

وكشفت تحريات ضباط الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة الدلنجات وجود شبهة جنائية وراء واقعة الاختفاء، وتم فحص خط سير وعلاقات المجنى عليه وتبين أن المجني عليه خطيب فتاة تدعى "ر"، منذ شهور وأنه تم تحديد موعد الزفاف خلال شهر أغسطس.

كما كشفت التحريات عن قيام ابن عمة خطيبة العامل المجني عليه ويدعى "محمود .أ.ش" سائق، بارتكاب الجريمة، وبتضيق الخناق عليه أعترف بارتكابه الجريمة وانه قام باستدراج المجنى عليه بمساعدة صديق ويدعى "محمد. ر. ع. ال" 25 سنة، سائق ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات وانه قام بتسديد طعنات قاتلة له للانتقام منه والقاء جثته باحدى الاماكن المهجوره بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة العروس وصديق السائق، ووفقا للتحقيقات أكد المتهم أنه استدرج المجني عليه بحجة توصيله بسيارة صديقه إلى مقر عمله بالقاهرة وانه وضع له مخدر في العصير ثم قام بذبحه بالاشتراك مع صديقه، وهشما رأسه، ثم دفناه أسفل أحد الكباري بأول طريق بدائرة مركز الشيخ زايد.