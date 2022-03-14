شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15300 جنيه.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15250 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15200 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل نحو 14900 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 15200 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 14900 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت، كما يلي:

ارتفع سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1550 جنيها.

ارتفع سعر أسمنت النصر ليسجل 1480 جنيها.

ارتفع سعر أسمنت لافارج ليسجل 1500 جنيه.

ارتفع سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1480 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت حلوان ليسجل 1505 جنيهات.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1560 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.