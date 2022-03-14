أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه يوجد طفرة تعليمية داخل القرى والوديان بكافة مدن المحافظة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس داخل هذه الوديان، وتجهيزها على أعلى مستوى، إضافة إلى توفير المعلمين في كل التخصصات، بهدف الحد من تسرب التعليم بتلك المناطق.

وقال المحافظ، إن وزارة التربية والتعليم دعمت المحافظة بـ 65 سبورة تفاعلية، و7 فصول ذكية جرى توزيعها على بعض المدارس داخل الوديان، بهدف جذب الطلاب للمدارس والقضاء نهائيًا على ظاهرة التسرب من التعليم.

ولفت إلى إن هذه الفصول مجهزة على أعلى مستوى، ويتضمن كل فصل مكيف وكافة المعدات والموارد اللازمة للتدريس، إضافة إلى سبورة تفاعلية، ويسع نحو 40 طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الفصول الذكية هو الحد من ظاهرة تسرب الفتيات داخل الوديان من التعليم، لعدم وجود مدارس ثانوي عام وفني.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال افتتاح محافظ جنوب سيناء، الفصل الذكي بمدرسة سالم أبو حامد بقرية رأس مسلة التابعة لمدينة رأس سدر، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وإحياء الذكرى الـ33 لعودة طابا للأراضي المصرية.

من جانبه قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى توزيع الفصول الذكية على الوديان بواقع فصل بمدرسة سالم أبو حامد بقرية رأس مسلة بمدينة رأس سدر، وفصل في مدرسة بتجمع الدبابات التابع لمدينة أبو زنيمة، وفصل بمدرسة المستقبل بمدينة أبو رديس، وفصل بمدرسة الطرفة بوادي الطرفة التابع لمدينة سانت كاترين، و3 فصول بمدارس المرحلة الإعدادية بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى إعداد المعلمين للتدريس داخل هذه الفصول من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتنمية قدراتهم عل استغلال هذه الفصول في تنمية ثقافة الطلاب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف الوصول إلى جودة التعليم داخل هذه الوديان.