قالت الدفاع الروسية، إن أكثر من 2.6 مليون شخص يريدون مغادرة أوكرانيا نحو روسيا وبيلاروسيا.



ونقلت وسائل إعلام عن الدفاع الروسية قولها اليوم الاثنين، إن قواتها تتقيد بشكل صارم بنظام وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يتراجع بشكل كبير وأصبح حرجا في عدد من المدن.



وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.



وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.