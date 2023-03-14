حاكم فلوريدا: حماية أوكرانيا ليست مصلحة وطنية حيوية بالنسبة لأمريكا

قال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، إنه يجب أن يكون لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ومواجهة الصين وتعزيز الجيش الأمريكي، الأولوية على ما يحدث في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ونأى حاكم فلوريدا بنفسه عن كثيرين في الحزب الجمهوري أمس الاثنين، وقال لمضيف قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تاكر كارلسون، إن حماية أوكرانيا ليست مصلحة وطنية "حيوية" للولايات المتحدة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.



ووصف ديسانتيس الأمر بأنه "نزاع إقليمي" مع روسيا، مما يعكس تحولا بالغ الأهمية داخل الحزب.



وقال ديسانتيس، في رده على نتائج استبيان نشرها كارلسون في حسابه على موقع تويتر، إن "النزاع الإقليمي بين أوكرانيا وروسيا ليس ضمن المصالح الوطنية الحيوية لأمريكا، في حين أن الولايات المتحدة لديها العديد من المصالح الوطنية الحيوية، مثل تأمين حدودنا، ومعالجة أزمة الجاهزية داخل جيشنا، وتحقيق أمن الطاقة والاستقلال، والتحقق من القوة الاقتصادية والثقافية والعسكرية للحزب الشيوعي الصيني".



وأضاف ديسانتس أن "تمويل إدارة بايدن (بشيك على بياض) لهذا الصراع يصرف الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحا في بلادنا".



وقال ديسانتس "السلام يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة"، وأعرب عن معارضته لإرسال "طائرات إف -16 وصواريخ بعيدة المدى" "لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي لأراضيها".