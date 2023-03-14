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الهلال يهزم الفتح ويضرب موعدا مع الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 10:27 م

تأهل فريق الهلال بقيادة مدربه رامون دياز إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان، بعد فوزه على نظيره الفتح مساء اليوم الثلاثاء.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على نظيره الفتح بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان.

وسجل أهداف الهلال محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وميشيل ديلجادو في الدقيقة 48 وأوديون أيجالو في الدقيقة 84 ، فيما سجل هدف الفتح فراس البريكان في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره اتحاد جدة، يوم الـ 23 من شهر أبريل القادم، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك سلمان.


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