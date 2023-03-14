حدّد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أسباب تحقيق قناة السويس أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة بواقع 107 سفن.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أرجع ربيع هذا الأمر إلى السياسة التسويقية التي تنتجها القناة، والخدمات المميزة المقدمة للعملاء، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وعدد القاطرات والكراكات المتاحة.

وأضاف أن توفر هذه العوامل أدّى إلى جذب سفن جديدة لم تكن تعبر القناة مسبقا، مشيرا أيضا إلى توفر القدرات اللازمة لمواجهة أي طوارئ.

ولفت إلى التواصل الدائم مع العملاء سواء كانوا وكلاء ملاحيين أو رؤساء خطوط نقل أو نقل بحري، موضحا أن هيئة قناة السويس تستهدف عبور 100 سفينة جديدة تعبر القناة في الفترة المقبلة، لم تكن عبرتها من قبل.

وأكّد أن الهيئة لديها مرشدين متميزين وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة المتراكمة، متابعا: "لو مكنش فيه مرشدين بالكفاءة دي مكناش هنقدر نرشد 107 سفن في يوم واحد ودون انتظار".

وأشار أيضا إلى جاهزية المواقع الأخرى مثل نقاط المراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة في الـ16 محطة الموجودة على طول القناة، ولانشات الإرشاد والقاطرات التي تصاحب السفن.

ونوه بأنه يتم استخدام يوميا ما بين 40 قاطرة تصاحب السفن العابرة للمجرى الملاحي، مؤكدا أن هناك منظومة متكاملة تؤدي لهذا النجاح.

وشهدت حركة الملاحة بقناة السويس، أمس الاثنين، تسجيل عبور 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المجرى الملاحي.