واشنطن تستدعي السفير الروسي بعد سقوط مسيرة أمريكية في البحر الأسود

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لدى في واشنطن أناتولي أنطونوف، بدعوى "صدم مقاتلة روسية مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود".

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا "صدم مقاتلة روسية "سو-27" طائرة أمريكية بدون طيار خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيّرة الأمريكية، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقالت القيادة في بيانها: "في حوالي الساعة 7:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، استهدفت إحدى الطائرات الروسية من طراز "سو-27" طائرة بدون طيار أمريكية"، فوق البحر الأسود، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في المياه الدولية.

وزعمت أنه قبل ذلك بوقت قصير، أجرت المقاتلة الروسية مناورات "غير آمنة".

وأضافت أن المسيرة الأمريكية كانت تجري تحليقا روتينيا فوق المياه الدولية في البحر الأسود، وأن الحادث "خسارة تامة".

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، على الحادث وأن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا لبحث الحادث.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، حيث سقطت بعد فقدانها ارتفاعها.