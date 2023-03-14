بن شرقي يكشف حقيقة عودته إلى الزمالك

قال المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، إنه يشعر بالراحة مع فريقه الحالي، نافياً ما تردد مؤخراً حول رغبته في الرحيل.

وأضاف بن شرقي في حواره مع جريدة "البيان" الإماراتية، أنه سعيد بالتجربة التي يخوضها معه وأجواء المنافسات المحلية، مؤكدًا أن ما يتردد عن عودته للزمالك عبارة عن شائعات يرددها البعض لا أساس لها من الصحة، حيث قال: أحترم نادي الزمالك وجمهوره الذي دعمني في مشواري مع الفريق، وأنا سعيد بالتقدير الذي وجدته من محبي النادي الكبير، لكنني لاعب محترف وأحترم عقدي مع الجزيرة، ولا يمكن أن أفكر في الانتقال لناد آخر، خاصة أنني أحظى بتقدير كبير من الجميع ولا يوجد مبرر للرحيل الذي يتحدث عنه البعض.

وعن مدى رضاه على المستوى الذي قدمه حتى الآن مع الجزيرة في موسمه الأول، قال بن شرقي: أجتهد دائماً لتقديم الأفضل مع زملائي اللاعبين، وفي كل تجربة أكتسب خبرة جديدة وأستفيد من الاحتكاك في المباريات، عن نفسي أركز في التدريبات وأحاول أن أكون جاهزاً باستمرار، وخلال المباريات يشاهد الجميع ما أقدمه، لذلك الحكم متروك للجهاز الفني والجمهور.

وعلق النجم المغربي، على الدوري الإماراتي ووصفه بـ«القوي»، وقال إن أبلغ دليل على قوته وجود عدد من الفرق قريبة من الصدارة وبفارق قليل من النقاط قبل 7 جولات من النهاية، ذاكراً أن صراع فرق المقدمة على التتويج باللقب وتقارب النقاط منح المنافسة إثارة كبيرة، وأكد تميزها، مشيراً إلى أن هوية البطل تكون محصورة بين فريقين أو ثلاثة على الأكثر حتى منذ بداية البطولة في بعض الدوريات، وأوضح أن ما يشهده الدوري الإماراتي حالياً دليل قوة وتطور في مستويات الأندية.

واستطرد بن شرقي: جميع الفرق مجتهدة وتقدم مستويات ممتازة وهنالك ندية في المباريات ولا يوجد فريق يستطيع أن يكون واثقاً من الفوز في أية مباراة حتى إذا كان الفارق كبيراً في جدول الترتيب، وبجانب قوة المنافسات فإن الدوري الإماراتي يحظى بتنظيم جيد وهنالك اهتمام كبير من القائمين على الأمر بكل المنافسات المحلية، مع جودة الملاعب والحضور الجماهيري الكبير في الكثير من المواجهات، وكلها عوامل ساعدت على نجاح المنافسة وكل البطولات المحلية.

وبشأن نتائج الجزيرة الذي يحتل الترتيب السادس برصيد 33 نقطة في الدوري بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، قال بن شرقي إنه غير سعيد بالنتائج في عدد من المباريات وفقدان النقاط التي أثرت على ترتيبهم في جدول المنافسة، ذاكراً أن الجزيرة يستحق الأفضل قياساً بتميز لاعبيه والجهاز الفني والدعم الذي يجده من إدارة النادي والجمهور.

وعن إمكانية التتويج باللقب قال أشرف بن شرقي: تركيزنا على المباريات المتبقية في الدوري وهدفنا أن نحقق الانتصارات دائماً، يجب أن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا وبعد ذلك سنرى ما تسفر عنه المنافسة.