بايدن يعتزم زيارة أيرلندا الشمالية في ذكرى اتفاق الجمعة العظيمة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم زيارة أيرلندا الشمالية بعد دعوته في مناسبة إحياء الذكرى السنوية لاتفاق الجمعة العظيمة.

جاء تصريح الرئيس الأمريكي بعد أن وجه له رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة رسمية للقيام بالرحلة لإحياء الذكرى السنوية الـ 25 في أبريل حيث أجريا محادثات في سان دييجو، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبينما التقى بايدن وسوناك في قاعدة بوينت لوما البحرية، قال بايدن: "أعتزم الذهاب إلى أيرلندا الشمالية والجمهورية".

وقال سوناك للرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى محادثاتنا والأهم من ذلك ، أن أدعوكم إلى أيرلندا الشمالية ، والتي نأمل أن تقبلوا (القيام بذلك) حتى نتمكن من إحياء الذكرى السنوية لاتفاقية الجمعة العظيمة".

وأضاف: "أعلم أنه شيء مميز للغاية وشخصي بالنسبة لكم. نود أن نستقبلكم".

وقال بايدن: "خمسة وعشرون عاما؟ يبدو الأمر كما لو كان بالأمس".