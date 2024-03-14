صرح وزير المالية بجنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا، بأن بلاده ستزيد من حجم منحة شهرية للإعانة الاجتماعية بنسبة 5.7%، بداية من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن جودونجوانا قوله لنواب البرلمان أمس، إن الزيادة سترفع المبلغ ليصل إلى 370 راند (20 دولارا) شهريا، اعتبارا من الأول من أبريل.

وكان قد تم تقديم المنحة لأول مرة في مايو من عام 2020، كإجراء مؤقت لتخفيف أعباء العاطلين عن العمل خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح وزير المالية، أن تعزيز حجم المنحة يأتي كجزء من الإعمال التدريجي للحقوق الأساسية لشعبنا.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 9 ملايين شخص في جنوب أفريقيا يعتمدون على منح الرعاية الاجتماعية الشهرية.

وتأتي زيادة المنحة، عشية إجراء الانتخابات في البلاد، والتي تمثل أصعب اختبار بالنسبة للأغلبية البرلمانية التي يحظى بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، والتي يحتفظ بها منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما.