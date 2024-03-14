 مصرع سائق في مشاجرة خلال محاولة دفاعه عن نجله بأكتوبر - بوابة الشروق
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مصرع سائق في مشاجرة خلال محاولة دفاعه عن نجله بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 3:21 م

لقى سائق مصرعه نتيجة الاعتداء عليه في مشاجرة، خلال محاولة دفاعه عن نجله بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين عامل ونجل المتوفى، وخلال تدخل المتوفي "رجب" سائق، للدفاع عن نجله تعدى عليه المتهم مما تسبب في وفاته، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


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