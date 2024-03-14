شل تعلن استئناف إنتاج النفط من حقل بيرس في بحر الشمال قريبا

أعلنت شركة النفط الأنجلو هولندية العملاقة (شل)، قرب انتهاء العمل في حقل بيرس النفطي واستئناف الإنتاج منه في المستقبل القريب.

يذكر أن الشركة أوقفت إنتاج خام هاويني بريم إف.بي.إس.أو من حقل بيرس من أجل "معالجة المخاطر التي تهدد سلامة خطوط التجميع" في الحقل. وكانت الشركة قد بدأت تشغيل الحقل في أبريل الماضي بعد عمليات إعادة التنمية الكبيرة التي قامت بها، ثم أوقفت الإنتاج فيه منذ أغسطس الماضي.

ومن المتوقع وصول الإنتاج في الحقل إلى ذروته وتبلغ 30 ألف برميل نفط مكافئ يوميا يتم نقل إنتاجه من الغاز عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر في حين يتم نقل النفط عبر ناقلات مكوكية.

وتمتلك شل 52ر92% من أسهم الحقل الذي تتولى إدارته في حين تمتلك شركة إيثاكا إنيرجي الحصة المتبقية وتبلغ 48ر7%.