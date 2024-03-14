 شل تعلن استئناف إنتاج النفط من حقل بيرس في بحر الشمال قريبا - بوابة الشروق
الخميس 14 مارس 2024 9:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شل تعلن استئناف إنتاج النفط من حقل بيرس في بحر الشمال قريبا

لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 9:30 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 9:30 م

أعلنت شركة النفط الأنجلو هولندية العملاقة (شل)، قرب انتهاء العمل في حقل بيرس النفطي واستئناف الإنتاج منه في المستقبل القريب.

يذكر أن الشركة أوقفت إنتاج خام هاويني بريم إف.بي.إس.أو من حقل بيرس من أجل "معالجة المخاطر التي تهدد سلامة خطوط التجميع" في الحقل. وكانت الشركة قد بدأت تشغيل الحقل في أبريل الماضي بعد عمليات إعادة التنمية الكبيرة التي قامت بها، ثم أوقفت الإنتاج فيه منذ أغسطس الماضي.

ومن المتوقع وصول الإنتاج في الحقل إلى ذروته وتبلغ 30 ألف برميل نفط مكافئ يوميا يتم نقل إنتاجه من الغاز عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر في حين يتم نقل النفط عبر ناقلات مكوكية.

وتمتلك شل 52ر92% من أسهم الحقل الذي تتولى إدارته في حين تمتلك شركة إيثاكا إنيرجي  الحصة المتبقية وتبلغ 48ر7%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك