نقاش حاد بين نتنياهو وجالانت بشأن المساعدات إلى غزة

دار نقاش حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بخصوص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، الخميس، أن التوتر تصاعد بين نتنياهو وجالانت في اجتماع مغلق مطلع الأسبوع الحالي.

وقال جالانت في الاجتماع: "المشكلة ليست في إحضار المواد، بل مع من يوزعها، يجب أن يتولى شخص ما زمام الأمور، ولن تكون السويد، إذ يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

من جانبه، اتهم نتنياهو جالانت بإجراء تقييمات سياسية، وقال: "لا أريد سماع أي شيء عن السلطة الفلسطينية".

وكان نتنياهو قال في تصريحات سابقة إنه يرفض أن تكون إدارة غزة تحت السلطة الفلسطينية بعد هجمات 7 أكتوبر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".