جامعة الأقصر تختتم فعاليات الأسبوع البيئى الرابع

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام فعاليات الأسبوع البيئي الرابع للجامعة؛ تحت شعار "بناء مستقبل أخضر مستدام في الجمهورية الجديدة" والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 3 إلى 9 مارس.

وكرم رئيس الجامعة القائمين على الأسبوع البيئي، مشيرًا إلى أن الأسبوع البيئي الرابع للجامعة تضمن العديد من الفعاليات المتميزة؛ منها ورشة عمل المشروع البحثي Unigreen لتعريف الطلاب بالمشروع وكيفية الاستفادة منه، كما تضمن حفلة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني برعاية مركز التطوير المهني بالجامعة حيث سلم فيها رئيس الجامعة شهادات الكورسات الخاصة بمركز التطوير المهني لعدد من الطلاب وخريجي المركز، كما نظمت الجامعة قافلة طبية شاملة في فكل التخصصات بساحة الشيخ الطيب بالقرنة.

كما شهد الأسبوع البيئي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الطبي بكلية الطب في نسخته الثانية "مستقبل التعليم الطبي في مصر"، وانطلق ماراثون الدراجات الهوائية والذي نظمته كلية السياحة والفنادق بالجامعة، كما نظمت كلية الحاسبات والمعلومات ندوة بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في دعم التوجه نحو بيئة تكنولوجية مستدامة"؛ حيث تطرقت الندوة لتوضيح مفهوم ومحاور التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات في دعم التوجه نحو إيجاد حلول تكنولوجية للقضايا المجتمعية والبيئية.

وذكرت الدكتورة شيماء عبدالستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة والتنمية المستدامة ومنسق الأسبوع البيئي، أن فعاليات الأسبوع البيئي شملت العديد من الأنشطة وورش العمل في كل كليات الجامعة في مجال التغيرات المناخية والاستدامة البيئية طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.