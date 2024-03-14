القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة دولية

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، 5 عمليات إنزال جوي جديدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك استمراراً لتقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقا لوكالة بترا، شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى طائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع.

وأكدت القوات المسلحة الاردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 إنزالاً جوياً أردنياً، و59 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.