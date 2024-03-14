ليفركوزن يتطلع للاقتراب أكثر من لقب الدوري الألماني وبايرن يتشبث ببصيص الأمل

يتطلع باير ليفركوزن لقطع خطوة جديدة في مساعيه للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) للمرة الاولى في تاريخه، حينما يخرج لملاقاة مضيفه فرايبورج مساء الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للدوري.

وينفرد ليفركوزن بصدارة البوندسليجا بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، الذي سيكون بإمكانه تقليص الفارق إلى سبع نقاط فقط ولو بشكل مؤقت ، حال فوزه على مضيفه دارمشتاد مساء السبت.

ويعيش ليفركوزن موسما استثنائيا على مستوى كافة المسابقات، ويعتبر هو الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي لم يذق طعم الخسارة على مستوى كافة المسابقات.

وبات ليفركوزن أقرب من أي وقت مضى من حصد لقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه وإنهاء هيمنة النادي البافاري، الذي سيطر على اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة.

ويبحث ليفركوزن عن فوزه الثامن على التوالي في البوندسليجا ، لكن مهمته لن تكون سهلة على ملعب فرايبورج صاحب المركز الثامن، والذي يسعى بدوره للاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وسجل ليفركوزن 20 انتصارا في البوندسليجا مقابل أربعة تعادلات وبلغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا ،وفاز بجميع مبارياته الست في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ومنذ بداية عام 2024 ،فاز ليفركوزن في جميع المباريات التي خاضها باستثناء مباراتين، حيث تعادل سلبيا مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في البوندسليجا، كما تعادل مع مضيفه كارباج اجدام من آذربيجان 2 /2 في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

ويمتلك ليفركوزن أقوى خط دفاع في البوندسليجا حيث اهتزت شباكه 16 مرة مقابل تسجيله 63 هدفا، ليصبح ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن الذي سجل 73 هدف

وقال جرانيت تشاكا لاعب وسط ليفركوزن "نستحق المكانة التي وصلنا إليها، لأننا نركز مع أنفسنا فقط ،وطالما واصلنا العمل المميز فلن نهتم بنتائج الآخرين."

وسئل تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن عن الوقت الذي يفكر في الحديث عن اللقب، ليرد بدون تردد "في أبريل".

وإذا حافظ ليفركوزن على فارق النقاط فقد يتوج بلقب الدوري في الجولة الحادية والثلاثين التي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل، حيث يلعب على أرضه أمام شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

ولكن احتفالات ليفركوزن قد تكون محدودة لأن الفريق تنتظره مباراة مهمة محتملة في الثاني من أيار/مايو المقبل في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

كما تأهل ليفركوزن أيضا لقبل نهائي كأس ألمانيا، وتعزز مسيرته الخالية من الهزائم فرص الفريق الألماني في الفوز بالثلاثية.

ولذا فإن ليفركوزن قد يلعب مباراتين نهائيتين في غضون 8 أيام بعد الجولة الختامية للدوري الألماني التي ستقام يوم 18 مايو المقبل، بينما يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 22 أيار /مايو في دبلن، وبعدها بثلاثة أيام يقام نهائي كأس ألمانيا في برلين.

ويسعى ليفركوزن لتفادي ما واجهه الفريق قبل 22 عاما عندما خسر لقب الدوري الألماني بعد أن فرط في تفوقه عن أقرب ملاحقيه بفارق خمس نقاط خلال آخر ثلاث جولات من المسابقة ، كما خسر في نهائي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

من جانبه، استعاد بايرن ميونخ إتزانه في أخر مباراتين بعد فترة من المعاناة الشديدة، أجبرت النادي البافاري على الإعلان عن رحيل مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم.

وحقق بايرن فوزا كاسحا على ماينز 8 /1 في الجولة الماضية من البوندسليجا بعد فوزه على لاتسيو 3 /صفر في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليثأر من هزيمته أمام منافسه الإيطالي في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويتطلع النادي البافاري لمواصلة صحوته على حساب مضيفه دارمشتاد متذيل الترتيب، والذي يحتاج لانتفاضة حقيقية لتجنب الهبوط الوشيك للدرجة الثانية.

ويلتقي شتوتجارت صاحب المركز الثالث مع مضيفه هوفنهايم مساء السبت، سعيا وراء الفوز لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي وإنعاش فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويخوض شتوتجارت المباراة دون مدافعه الفرنسي أنتوني روو الذي سيغيب لستة أسابيع؛ بسبب إصابته بكسر في الفك وحاجته للخضوع لعملية جراحية.

ويعيش شتوجارت مسيرة مبهرة مؤخرا وحقق ستة انتصارات في أخر سبع مباريات، وترجع أخر هزيمة للفريق في البوندسليجا إلى يوم 20 كانون الثاني/يناير الماضي حينما خسر على ملعب بوخوم بهدف دون رد.

كما يلتقي بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت مساء الأحد، حيث يسعى بدوره للفوز للاقتراب خطوة جديدة من بطاقة التأهل القارية.

وسجل دورتموند ثلاثة انتصارات متتالية، إذ تغلب على مضيفيه يونيون برلين وفيردر بريمن بنتيجة 2 /صفر و2 /1 قبل أن يهزم إيندهوفن الهولندي 2 /صفر ويحجز مقعده في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المرحلة السادسة والعشرين غدا الجمعة بمباراة لايبزج صاحب المركز الخامس مع مضيفه كولن صاحب المركز الثالث من القاع.

وفي باقي المباريات، يلتقي ماينز مع بوخوم ويونيون برلين مع فيردر بريمن وهايدنهايم مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت.