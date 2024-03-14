فنلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الرد على استخدام الهجرة كسلاح

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين في مؤتمر صحفي مع نظيرها البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى التوصل إلى رد مشترك على استخدام الهجرة كسلاح على حدوده، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وتواجه كل من فنلندا وبولندا تدفقا للمهاجرين على حدودهما وسط معلومات عن مساعدة السلطات الروسية والبيلاروسية للمهاجرين على التوجه إلى الحدود.

وقالت فالتونين اليوم الخميس في هلسنكي: "نحن بحاجة إلى رد أوروبي"، مضيفة أن هناك "دعما سياسيا كبيرا لهذا الاتجاه في جميع أنحاء أوروبا" فيما يدخل المهاجرون أيضا إلى دول التكتل ومنطقة شنجن ، عند وصولهم إلى الدول الأعضاء.

وأغلقت فنلندا جميع نقاط التفتيش البرية على حدودها مع روسيا، حيث تعتبر وصول طالبي اللجوء بأنه محاولة متعمدة لتقويض الأمن القومي.