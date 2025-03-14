إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن عزمها فرض قيود دائمة على رحلات المروحيات بالقرب من مطار واشنطن

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض قيود دائمة على تحليق المروحيات بالقرب من مطار واشنطن العاصمة، على المسار ذاته الذي شهد اصطداما جويا بين طائرة ركاب ومروحية تابعة للجيش، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من توصية محققين فيدراليين، يحققون في سبب الحادث، بحظر بعض رحلات المروحيات، مشيرين إلى أن سلسلة من الحوادث الوشيكة في السنوات الأخيرة أظهرت أن الوضع الحالي "يشكل خطرا لا يمكن تحمله."

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تدير المجال الجوي الوطني وتشرف على سلامة الطيران، قد تعرضت لانتقادات بعد أن أفاد المجلس الوطني لسلامة النقل بحدوث عدد مقلق من الحوادث الوشيكة في السنوات الأخيرة في الأجواء المزدحمة حول مطار رونالد ريجان الوطني.

ويؤدي إغلاق مسار المروحيات بالقرب من المطار إلى فرض قيود دائمة بعد الاصطدام الجوي بين الطائرتين الذي وقع في 29 يناير.

ومن المقرر أن يسمح قرار إدارة الطيران الفيدرالية ببعض الاستثناءات لاستخدام المروحيات، منها الرحلات الرئاسية، بالإضافة إلى مهام إنفاذ القانون وإنقاذ الأرواح.