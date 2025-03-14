ثنائي شاب في قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

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أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فياريال، غدًا السبت، بملعب لاسيراميكا، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وخلت قائمة الميرينجي من المفاجآت، لكن كارليتو ضم اثنين من اللاعبين الشباب دييجو أجوادو، وفالديبيباس لقائمة المباراة.

وفيما يلي قائمة الميرينجي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، راؤول أسينسيو، دييجو أجوادو، فالديبيباس.

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

النادي الأبيض يدخل لقاء الغد في المركز الثاني بجدول الترتيب بـ57 نقطة، بالتساوي مع برشلونة الذي يتصدر بفارق الأهداف، ويملك مباراة مؤجلة.

أما فياريال فيقع بالمركز الخامس برصيد 44 نقطة.