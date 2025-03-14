وصل وفد من رجال الدين السوريين من طائفة الموحدين الدروز إلى إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، في زيارة قيل إنها تهدف إلى زيارة قبر النبي شعيب في الجليل الأسفل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب «تلفزيون سوريا»، تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 5 عقود، وتأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق لحظة استقبال الوفد، حيث ظهر الحاضرون وهم ينشدون أنشودة «طلع البدر علينا»، التي استقبل بها الأنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة المنورة.

وكان موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، قال إن نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين سيزورون إسرائيل، في أول زيارة من نوعها منذ قرابة 50 عامًا، فقد كانت آخر زيارة لهم بعد حرب عام 1973.

وصف طريف هذه الزيارة بأنها «عيد تاريخي للطائفة الدرزية بأكملها» بعد عقود من الانقطاع.

ومن المتوقع أن يزور الشيوخ، ومعظمهم من مجموعة قرى درزية عند سفح جبل الشيخ في سوريا، أضرحة بينها ما يعتقد أنه مقام النبي شعيب غربي طبريا في الجليل الأسفل.

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها في سوريا، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الخميس، غارات جوية استهدفت مواقع في العاصمة دمشق، زاعما أنها تضم مركز قيادة تابعا لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية.

وبالتزامن مع ذلك، توغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع داخل الأراضي السورية، مؤكدة رفضها لأي وجود عسكري سوري جنوبي البلاد، كما أعلنت تل أبيب عدة مرات استعدادها للتدخل لحماية أبناء الطائفة الدرزية هناك، في حال تعرضهم لأي تهديد.