مصدر أمني: السيطرة على حريق مبنى المعامل المركزية بعد الدفع بـ 20 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على النيران التي نشبت في مبنى المعامل المركزية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وبالتحديد في شارع الريحان. وتجري الأجهزة المختصة من المعمل الجنائي فحص الحريق لمعرفة أسباب وقوعه وحجم الخسائر المبدئية فيه.

فيما تجري قوات الحماية عمليات التبريد بعد إخماد النيران للتأكد من عدم وجود أي فرصة لاشتعال النيران مرة أخرى.

وكشف مصدر أمني أن أكثر من 20 سيارة إطفاء شاركت في السيطرة على النيران بعد أن لجأت القوات الأمنية لفصل التيار الكهربائي عن المباني المجاورة للمبنى الخاص بالمعامل المركزية التي اشتعلت فيها النيران منذ قليل، لتفادي انتشار النيران والتسبب في حدوث ماس كهربائي نتيجة الحريق.

وأضاف المصدر أن القوات استعانت أيضًا بالسلالم الهيدروليكية للتعامل مع النيران ومد خراطيم المياه لأعلى ارتفاع وبشكل جانبي بعيدًا عن النيران لمحاولة السيطرة على الحريق، فضلاً عن زيادة عدد سيارات الإطفاء المشاركة في عمليات الإخماد.

وأشار المصدر إلى أن المواد الكيميائية المتواجدة داخل مبنى المعامل المركزية ساهمت بشكل كبير في تصاعد النيران بشكل هائل من المبنى وانتشاره بسرعة، مؤكدًا أن رجال الحماية المدنية يبذلون جهدًا كبيرًا في محاولة السيطرة على النيران بكافة الطرق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعشر سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي اشتعلت في مبنى تابع للمعامل المركزية بميدان التحرير.

وكان حريق هائل قد نشب داخل مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد، وتصاعدت ألسنة اللهب من داخل المبنى، فضلاً عن كثافة الدخان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة في وسط البلد وتصاعد ألسنة النيران منه.

على الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقوات المتخصصة وبسيارات الإطفاء وبخزان مياه، وبوصول القوات، فرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.