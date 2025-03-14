هل تعود نيكول كيدمان بجزء جديد من مسلسل The Perfect Couple؟

من المحتمل أن يعود مسلسل "The Perfect Couple" في موسمه الثاني مع قصة جديدة وطاقم جديد، حيث علمت مجلة ڤارايتي من مصادر خاصة لها أن نتفليكس تُطوّر موسمًا ثانيًا من المسلسل الشهير المُقتبس عن رواية إلين هيلدبراند "أغنية البجعة".

رُشِّحت جوانا كالو لكتابة وإنتاج وتنفيذ وإدارة الموسم الجديد، الذي لم يعلن رسميًا بعد، وستتولى نجمة الموسم الأول نيكول كيدمان الإنتاج التنفيذي لشركة بلوسوم فيلمز إلى جانب بير ساري، بالإضافة إلى جيل بيرمان، وشون ليفي، وسوزان بير، وهند بغدادي.

وجوانا كالو ليست غريبة على نتفليكس، فقد عملت على مسلسلات ناجحة للمنصة مثل "بييف" و"بوجاك هورسمان" و"نادي جليسات الأطفال"، وهي أيضًا المنتجة المشاركة لمسلسل "الدب" الناجح على FX/هولو، والذي سيُعرض في موسمه الرابع.

لم يكن التوجه لتطوير المزيد من القصص في عالم مسلسل "الزوجان المثاليان" مفاجئًا، نظرًا لشعبية المسلسل عند عرضه الأول، فقد ظلّ المسلسل لمدة 6 أسابيع ضمن قائمة نتفليكس لأفضل 10 مسلسلات باللغة الإنجليزية، كما تصدّر قائمة نيلسن لأفضل 10 مسلسلات مشاهدة عند إطلاقه.

وإلى جانب نيكول كيدمان، ضم فريق عمل الموسم الأول كلاً من ليف شرايبر، وإيف هيوستن، وبيلي هاول، وميجان فاهي، ودونا لين تشامبلين، وجاك رينور، وداكوتا فانينج، وغيرهم، ولم يُحسم أمر اختيار طاقم الممثلين للمسلسل الجديد بعد، وفقا لڤارايتي.

وبدأت نيكول كيدمان، التي كان لها 3 أفلام و3 مسلسلات صدرت في عام 2024، وصدر عام 2025 فيلم الإثارة الجديد "هولندا"، حيث تقدم بدور مُعلّمة وربة منزل مثالية في بلدة هولاند الصغيرة في الغرب الأوسط بولاية ميشيغان، ولمحت كيدمان أن العام الحالي سوف يكون أكثر راحة واسترخاء وابتعاد عن العمل، وفقا لـ نيويورك بوست.