الأوقاف: افتتاحات المساجد كل يوم جمعة سنّة أسبوعية من قِبل الوزارة

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنَّ الاهتمام بالمساجد والعناية بها أحد واجبات الوزارة سواء قبل شهر رمضان أو خلاله أو بعده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، أن افتتاحات المساجد كل يوم جمعة هي سنّة أسبوعية من قِبل الوزارة، موضحًا أنه تم تكثيف الجهود في الأسابيع الثلاثة التي سبقت حلول شهر رمضان.

وأوضح أن المتوسط في الوضع العادي لافتتاحات المساجد يبلغ 30 مسجدًا في الأسبوع، لكن الأسابيع الثلاثة سالفة الذكر شهدت افتتاح أكثر من 90 مسجدا في أول جمعة، و119 مسجدًا في الجمعة التالية، و162 مسجدًا في الجمعة التي سبقت شهر رمضان مباشرة.

ونوه بأن الوزارة كثفت جهودها لتقريب بيوت الله من عمَّارها، مؤكدا أن هذه الجهود تشمل كذلك أعمال الإحلال والتجديد حيث تُجرى عملية إعادة بناء شاملة للمسجد أو إجراء الصيانة والترميم بجانب أعمال التأثيث من قِبل مصانع محلية وطنية تابعة لهيئة الأوقاف.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 31 مسجدًا بينها 17 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و14 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1194 مسجدًا، من بينها 821 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و373 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13275 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 383 مليون جنيه.