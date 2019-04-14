المجلس العسكري السوداني يطلب من القوى السياسية تقديم مبادرات للفترة الانتقالية

طالب المجلس العسكري الانتقالي السوداني، من القوى السياسية تقديم مبادرات للفترة الانتقالية الحالية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد عوض بن عوف، في بيان، مساء الجمعة الماضية، تنازله عن منصبه مقلدًا خلفه المفتش العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.