نجاة معلمات من انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل بالعراق

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوي العراقية، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقل عددًا من المعلمات المتوجهات إلى مكان عملهن في مدارس جنوب مدينة الموصل، دون حدوث وفيات.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة كانت تقل عددا من المعلمات المتوجهات إلى مكان عملهن في مدرسة "قبر بن نايف الثانية" ومدرسة "الأغر" في الطريق الترابي الذي يربط بين قرية قبر بن نايف والشارع العام "بغداد - موصل"، ما أدى إلى تدمير السيارة ونجاة من فيها.

وأضافت أنه بعد وصول المعلومات، توجه على الفور مدير تربية الحضر في القيارة لموقع الحادث، وتبين أن هناك عبوتين ناسفتين لم تنفجرا بعد، وتم تفجيرهما من قِبل الهندسة العسكرية.