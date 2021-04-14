نصح الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، بضرورة العودة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، كما كان يحدث في الموجة الأولى، قائلًا إن هذه الضوابط هي ما ستؤدي إلى عودة الحالة الآمنة.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه لا أحد يمكنه ضمان أنه يرتدي الكمامة بصورة صحيحة بنسبة 100%، موضحًا أن الإجراءات الوقائية مكملة لبعضها البعض، لذا يجب الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، مع ارتداء الكمامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، ضرورة تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا، مضيفًا أنه لن يتم كسر دائرة الوباء إلا بالالتزام بالضوابط الوقائية، ثم الحصول على التطعيم.