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الأعلى للإعلام: سنتدخل لوقف التطويل في فواصل الإعلانات بالمسلسلات

علي كمال
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 3:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 3:49 م

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

 

وأشار المجلس، في بيان له، إلى أنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتداءها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات في ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

 

وتجدر الإشارة إلى المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطي المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

 

ومن جانب آخر، تقوم لجنة الرصد بالمجلس بمشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها للحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والعنف، سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي يحترم الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.

 


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