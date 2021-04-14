تقارير: استفتاء دستوري يعطي سلطات واسعة لرئيس قرقيزيستان سادير جباروف

قالت دورية "أخبار البلطيق" التي تصدر في بيشكك، إن موافقة الناخبين في جمهورية قيرقيزيا ستان أمس الاثنين، على دستور البلاد الجديد المعدل من شأنه تعزيز صلاحيات رئيس البلاد سادير جباروف، وينهي عقدا من حكم البلاد المرتبك بسبب دستورها القديم الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني وما نتج عنه من تداخل فى اختصاصات السلطة الرئاسية و سلطة الحكومة والبرلمان في قرقيزيستان أدت إلى ارتباك المشهد السياسي و تدهور اقتصاد البلاد.

كانت قرقيزيستان قد أجرت استفتاء شعبيا على تعديل دستورها في 11 من أبريل الجاري وأعلنت نتائجه أمس شارك فيه 7ر36 فى المائة من المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين وهو ما يتجاوز نسبة 30 فى المائة منهم وهو الحد الأدنى المطلوب لاكتمال نصاب التصويت على مستوى الدولة.

وقد وافق 79 فى المائة ممن أدلوا بأصواتهم على تعديل الدستور ليحل الدستور الجديد محل دستور البلاد الذي صدر في عام 2010 وأثار تطبيقه مشكلات كبيرة في نظام عمل الدولة والخدمات الجماهيرية.