الأمم المتحدة تطلق أول موجز لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل

يقترح أول موجز سياساتي مفصل يصدر عن مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل (GCRG) التي أنشأها لدراسة آثار الحرب في أوكرانيا على الأكثر ضعفا في العالم، سلسلة من التوصيات الفورية وطويلة المدى لتجنب الأزمة ثلاثية الأبعاد والاستجابة لها، بما في ذلك الحاجة إلى إبقاء الأسواق والتجارة مفتوحة لضمان توافر المواد الغذائية والمدخلات الزراعية مثل الأسمدة والطاقة،

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، خلال كلمة اثناء إطلاق الموجز، مساء أمس: "نحث جميع الدول على إبقاء أسواقها مفتوحة ووقف أي قيود من شأنها أن تعيق التجارة الدولية وتدفق الأغذية والأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها."



وشددت على أن "حركات الاكتناز والمضاربة تهدد الإمدادات الغذائية ونحن بحاجة إلى التضامن في هذا الوقت من الأزمة."



كما يدعو إلى المؤسسات المالية الدولية لإطلاق تمويل عاجل بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة للخطر مع التأكد من وجود موارد كافية لبناء مرونة طويلة الأجل لمثل هذه الصدمات.



في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى، يحث التقرير جميع الدول على إبقاء أسواقها مفتوحة، ومقاومة الاكتناز والقيود غير الضرورية على الصادرات، وإتاحة الاحتياطيات للدول الأكثر تعرضا لخطر الجوع والمجاعة.



يدعو التقرير المؤسسات المالية الدولية إلى الإفراج عن التمويل للدول الأكثر ضعفا، ومساعدة الحكومات في البلدان النامية على الاستثمار في أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً من خلال زيادة الحماية الاجتماعية، والعمل على إصلاح النظام المالي العالمي بحيث يتم تقليل التفاوتات.



يحث موجز السياساتي إن على تمويل الخطط الإنسانية بالكامل، وهناك حاجة لإصلاح كبير للنظام المالي الدولي من أجل "إرجاع البلدان النامية عن حافة الهاوية المالية"، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو بوغيريش.



يمكن للأزمة، اعتمادا على كيفية استجابة العالم، أن تتحول أيضا إلى فرصة لكوكب الأرض. ويقر موجز السياسة بأنه، على المدى القصير، يجب تحرير الاحتياطيات الاستراتيجية من الوقود الأحفوري من أجل استقرار الأسعار وضمان الإمدادات الكافية.



ومع ذلك، فإن نشر الطاقة المتجددة بشكل مكثف سيساعد على ضمان عدم تكرار أنواع ارتفاع أسعار الطاقة التي نشهدها حاليا في المستقبل، مع تسريع التقدم نحو مستقبل طاقة أنظف ومنخفض الكربون.



ما هي المجموعة (GCRG) التي أنشأها الأمين العام؟



تتكون مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل (GCRG) من 32 عضوا، وترأسها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وتضم

رؤساء وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية والمنظمات الدولية الأخرى.



تم إطلاقها من قبل غوتيريش في 14 مارس، استجابةً للمخاوف بشأن العواقب المحتملة للغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19.



ستضمن المجموعة التعاون عبر الحكومات، والنظام متعدد الأطراف ومجموعة واسعة من القطاعات، لمساعدة البلدان الضعيفة على تجنب الأزمات واسعة النطاق.



وسيتحقق ذلك من خلال التنسيق رفيع المستوى والشراكات، والعمل العاجل، والوصول إلى البيانات الهامة، والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات.