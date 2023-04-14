الحكومة اليمنية تعلن انتهاء المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، انتهاء "المرحلة الأولى" من عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين بعد وصول طائرتين إلى مطاري العاصمة صنعاء وعدن.

وقال متحدث الوفد الحكومي بمفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، لوكالة "الأناضول"، إن "طائرة تابعة للصليب الأحمر وصلت إلى عدن (جنوب) وتقل 35 أسيرا من الحكومة تزامنا مع وصول طائرة أخرى إلى صنعاء تحمل 125 أسيرا حوثيًا".

وأوضح أنه "بوصول الدفعتين الأخيرتين من الأسرى في عملية التبادل، نكون قد أنهينا المرحلة الأولى والتي ضمت إطلاق سراح 320 أسيرًا من الطرفين، مشيرًا إلى استئناف عملية التبادل (المرحلة الثانية) غدًا السبت.

وخلال الساعات الماضية، أطلقت جماعة الحوثي 35 أسيرا من الحكومة، فيما أفرج الطرف الحكومي عن 125 أسيرا حوثيا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية انطلاق المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين مع جماعة الحوثي، تحت رعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن "اليوم الأول من عملية تبادل الأسرى شهد نقل وتبادل عدد من المحتجزين عبر مطاري عدن وصنعاء، بينهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".