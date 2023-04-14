أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد الفوز على حرس الحدود

كشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، كواليس زيارة المدرب الجديد للفريق الأبيض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى القلعة البيضاء قبل مواجهة حرس الحدود.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «أوسوريو مدرب كبير ويهتم بالتفاصيل، لدرجة أنه قام بقياس عرض الملعب، وتحدث مع مسؤولي الزمالك عن كل التفاصيل الخاصة بالفريق، وطلب تدرج معين للنجيل في ملعب التدريب».

وأضاف: «أوسوريو لديه بعض الآراء في أمور تكتيكية خاصة بالفريق يسعى لإصلاحها، معتمدًا على الأسلوب الجماعي، فهو مقاتل ولديه شغف كبير للنجاح والعمل مع الفريق الأبيض».

وأوضح ميدو: «أول قرار لمدرب الزمالك الجديد هو تعديل موعد تدريبات الفريق الأبيض لتقام في التاسعة مساءً بدلاً من المران قبل الإفطار».

وأتم: «أوسوريو يلعب بطريقة 4-3-3، وهو أسلوب لعبه المفضل، وسيعتمد عليه بنسبة كبيرة في المرحلة المقبلة».