مجلس الحسنة بشمال سيناء يزيل الرمال من الطرق بعد تجمعها بسبب الرياح

أفاد مجلس مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء، أنه تم رصد ظاهرة تجمع كميات كبيرة من الرمال على الطريق الأوسط بغداد/ الإسماعيلية بطول الطريق والتي كادت أن تلغى معالم الطريق وأدى إلى الكثير من حوادث الطرق.

قام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بإعطاء تعليمات مشددة الإدارات المختصة بالتحرك السريع لمسح الطريق بالكامل، وتوجه فريق عمل الأزمات بمجلس المدينة لمتابعة الطرق برئاسة أسامه محمود محمد مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بإزاحة ورفع هذة التجمعات من الرمال التي تكونت نتيجة التقلبات المناخية خلال الأيام الماضية ونشاط لحركة الرياح

مما أدى تكون بعض الكثبان الرملية على الطرق والتي تؤدى إلى إعاقة الحركة على الطرق أمام المارة والتى قد تؤدي إلى اندثار الطرق وضياع معالمها

وتم تمشيط الطريق بالكامل، ورفع أي تجمعات للرمال ونقلها بعيدا عن الطريق وفي اتجاه معاكس للرياح و جارى العمل منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وجار العمل غذا لاستكمال مسح الطريق بالكامل أمام قرية الحمة والمشبه والختمية حتى قرية الجفجافة بطول الطريق المتجه الإسماعيلية / العوجة.