 9 مواجهات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي - بوابة الشروق
الأحد 14 أبريل 2024 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

9 مواجهات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

علي البحيري
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:32 م

تقام اليوم الأحد 9 مباريات قوية ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وتقام مواجهات اليوم الأول على النحو التالي:

- جيسكارا الرواندي مع البليدة الجزائري

- الشرطة الرواندي مع الموانيء الكيني

- الأهلي مع جرين تيم الكونغولي

- النصر الليبي مع إنچز الإيڤواري

- اسبارو الكونغولي مع RVB

- العدالة الكيني مع مصنع الإسمنت الأثيوبي

- وداد كلمون الجزائري مع مولودية أبو سالم التونسي

- السجون الكيني مع دوالا الكاميروني

-‏ VGR الكونغولي مع  جرين بافالوز الزامبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك