9 مواجهات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

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تقام اليوم الأحد 9 مباريات قوية ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وتقام مواجهات اليوم الأول على النحو التالي:

- جيسكارا الرواندي مع البليدة الجزائري

- الشرطة الرواندي مع الموانيء الكيني

- الأهلي مع جرين تيم الكونغولي

- النصر الليبي مع إنچز الإيڤواري

- اسبارو الكونغولي مع RVB

- العدالة الكيني مع مصنع الإسمنت الأثيوبي

- وداد كلمون الجزائري مع مولودية أبو سالم التونسي

- السجون الكيني مع دوالا الكاميروني

-‏ VGR الكونغولي مع جرين بافالوز الزامبي.