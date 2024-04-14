الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل بأشد العبارات

أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الجوي الإيراني المباشر على إسرائيل "بأشد العبارات" اليوم الأحد.

وقال جوزيب بوريل، منسق الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نيابة عن التكتل اليوم الأحد: "هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد للأمن الإقليمي. ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وقال بوريل في بيان إنه في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية ، لا يمكن أن يكون المزيد من التصعيد في مصلحة أحد.

كما أكد مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل. وأضاف "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما التزاما راسخا بالمساهمة في خفض التصعيد واستتباب الأمن في المنطقة وهو على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية".

وذكر بوريل عبر منصة (إكس)، تويتر سابقا، بعد ظهر اليوم الأحد أنه تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنقل هذه الرسائل وحث إيران على عدم التصعيد أكثر من ذلك.

ودعا إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الثلاثاء لمناقشة قضايا الأمن في المنطقة.