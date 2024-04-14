لوفتهانزا تعلق مؤقتا رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل وعمان بعد الهجوم الإيراني

علقت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران العديد من الرحلات إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل مؤقت، وذلك بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في الليلة الماضية.

وأعلنت المجموعة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يسري على رحلات منتظمة من وإلى تل أبيب في إسرائيل، بالإضافة إلى رحلات إلى أربيل في العراق وإلى عمان في الأردن.

وأوضحت لوفتهانزا أن من المنتظر وفقا للتخطيط الحالي معاودة الرحلات بشكل منتظم إلى هذه الوجهات الثلاث مرة أخرى بدءا من بعد غد الثلاثاء.

وأضافت أكبر شركة طيران ألمانية أن من المنتظر استمرار وقف الرحلات إلى العاصمتين اللبنانية بيروت والإيرانية طهران حتى نهاية يوم الخميس المقبل على أقل تقدير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق خلال العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الحق"، عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل. ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران نحو 300 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط. ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم.

وقالت لوفتهانزا إنه نظرا لأن إسرائيل والأردن والعراق أعادت فتح مجالاتها الجوية مرة أخرى، فإنها عادت لاستخدام هذه المجالات مرة أخرى، وأضافت:" مجموعة لوفتهانزا تراقب وتقيم الوضع الأمني في الشرق الأوسط بشكل مستمر، وهي على اتصال وثيق مع السلطات".

وذكرت لوفتهانزا أن " سلامة العملاء والطواقم دائما ما تحظى بالأولوية العليا".