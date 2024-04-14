أجرى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوج، أكد خلاله تضامن ألمانيا مع إسرائيل بعد الهجوم الذي تعرضت له من جانب إيران في الليلة الماضية.

وفي بيان أصدره بعد المكالمة الهاتفية، نقل المكتب الرئاسي في برلين اليوم الأحد عن شتاينماير قوله: "اضطر سكان إسرائيل على مدار ساعات في الليلة الماضية إلى البحث عن ملجأ من مئات المسيرات والصواريخ الإيرانية. نحن ندين هذا الهجوم بأشد العبارات".

وأضاف المكتب أن شتاينماير أبدى ارتياحه بسبب قوة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، أعرب شتاينماير عن أمله في إمكانية تجنب حدوث تصعيد واسع النطاق.

وتابع المكتب الرئاسي أن "الرئيس هرتسوج أطلع الرئيس الألماني على طبيعة الوضع في بلاده والمشاورات العسكرية والسياسية المستمرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانا أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.