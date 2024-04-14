الأردن يستدعي سفير إيران بعد إساءات من بلاده

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، استدعاء سفير إيران وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف بلاده عن "الإساءات والتشكيكات" بمواقف المملكة، عقب الرد الإيراني الانتقامي ضد إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وقال الصفدي "تم استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف (في بلاده) الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن".

ورغم حديث الوزير الأردني أن الاستدعاء كان للسفير الإيراني، إلا أنه يقصد على ما يبدو القائم بالأعمال الإيراني في بلاده علي أصغر ناصري، وفقا لوكالة الأناضول.

إذ قام الأردن بتخفيض مستوى علاقاته مع إيران من سفير إلى درجة القائم بالأعمال عام 2014 تضامنا مع السعودية عقب قرارها قطع علاقتهما مع إيران آنذاك.

يذكر أن الأردن أعلن اعتراض أجسام طائرة أطلقتها إيران ضمن ردها العسكري الانتقامي على إسرائيل، مساء السبت، لـ"انتهاكها" أجواء المملكة.

من جانبه، قال الصفدي "سياستنا ثابتة بأن كل ما يشكل خطرا على الأردن نتصدى له؛ لأن أولويتنا حماية المملكة، وحماية أرواح الأردنيين وحماية مقدراتهم وحماية أمن البلد واستقراره".

ولفت إلى أنه سبق وأن سقطت صواريخ ومسيرات على الأردن.

في السياق ذاته، أشار الصفدي، إلى أن بلاده "سبق أن حذرت من أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب والمزيد من التوتر في الإقليم".