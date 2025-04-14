وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 52 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 52 طائرة مسيرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 52 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 33 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وعشرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، كما تم تدمير ثلاث مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وتولا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كالوجا وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود."

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.