شارك عشرات الآلاف من المغاربة اليوم الأحد، في مسيرة تضامنية مع غزة، انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط إلى مبنى البرلمان، تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني أمام آلة الحرب الإسرائيلية.



وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية في منشورها أن "أصوات عشرات الآلاف من المغاربة صدحت اليوم الأحد تحت الأمطار، في مسيرة حاشدة من باب الأحد حتى قبالة مقر البرلمان المغربي، وذلك تأكيدا على دعمهم الثابت غير المشروط لسكان قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الذي يطالهم من الآلة الحربية الإسرائيلية".



وبحسب الصحيفة أعرب المتظاهرون عن تقديرهم للفلسطينيين الذين "صمدوا لأكثر من سنة ونصف، أمام كل أشكال إشاعة الموت، قصفا وقتلا وتجويعا".



ولفتت الصحيفة إلى أن "المسيرة شهدت حضور قيادات من حقول سياسية وإيديولوجية مختلفة.. رجالا ونساء وأطفالا من كل المدن المغربية، قدموا لإدانة الإبادة في غزة، رافعين شعارات قوية دعما للفلسطينين، منها (غزة تحية مقاومة تحية)، و(حتى يسقط التطبيع مسيرات قوية قوية)".



وتخللت الاحتجاج الحاشد "مشاهد تعبيرية مختلفة حاكت الجرائم ضد شعب غزة، جسدها شبان وأطفال، كما أحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية".



وتمثلت الرسائل العامة للمظاهرة، بـ"رفض الإبادة الجماعية في غزة، وتأكيد الدعم الشعبي الثابت لفلسطين ومقاومتها، والمطالبة بوقف التطبيع الرسمي مع إسرائيل، ودعوة للضمير الإنساني والمؤسسات الدولية للتحرك".

هذا وتشهد غزة منذ بداية العام الجاري تصعيدا عسكريا غير مسبوق، بعد أن استأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد القطاع، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة عن سقوط مئات الضحايا المدنيين، بينما يعاني القطاع من انهيار شبه كامل في البنية التحتية وخدمات الصحة الأساسية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 166 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.