أكسيوس: الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد تعقد في روما

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة المزمع عقدها في 19 أبريل الجاري، قد تعقد في العاصمة الإيطالية روما.



وجاء في منشور الموقع: "من المتوقع أن تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما".



وقالت المصادر للموقع إن تغيير مكان انعقاد اللقاء جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يعقد اللقاء بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين هذه المرة بصيغة المفاوضات المباشرة وفي غرفة واحدة، على عكس جولة المفاوضات غير المباشرة التي جرت في سلطنة عُمان.

وأشارت إلى أن الوسطاء العُمانيين قد يحضرون هذه الجولة أيضا.

يذكر أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت يوم السبت 12 أبريل الجاري مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث ترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف. وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأكد الجانبان على أن المفاوضات جرت في أجواء "إيجابية وبنّاءة"، واتفقا على مواصلتها. ومن المقرر عقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات في 19 أبريل الجاري.

وجاءت المفاوضات بعد أن أرسل ترامب في أوائل مارس الماضي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حدد فيها مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وفقا لموقع "أكسيوس".

كما هدد لاحقا بفرض عقوبات إضافية على إيران، وحتى بشن ضربات عسكرية "غير مسبوقة" إذا رفضت التوقيع على اتفاق.