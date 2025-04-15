ضياء رشوان: مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ستشهد تحولا إيجابيا بسبب جهود مصر وقطر

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الوساطة المصرية القطرية بشأن غزة منحازة إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «الجانب الإسرائيلي حرص في هذه المرة على تسليم مقترحاته، وفي ظني أن هذا الأمر يرتبط بمشكلة توقيت بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي تتعلق بنية الرئيس دونالد ترامب لزيارة المنطقة في الشهر القادم».

وأضاف: «على ما بدا في زيارة نتنياهو خلال الفترة الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مشكلة ليست مسبوقة، ولم تكن موجودة في الاستقبال الأول بواشنطن».

وتابع: «يبدو أن ترامب يريد أن يأتي إلى المنطقة وقد توقفت الحرب، ونتنياهو يرفع المطالب إلى الحد الأقصى الذي قد لا يكون ممكنا معه تحقيق المطالب، لكنها وسيلة للتفاوض».

وأشار إلى الشروط الإسرائيلية الجديدة تعبير عن أزمة أكثر منها عن تفوق، والوسطاء يدركون مثل هذه الأبعاد.

واستكمل: "نحن الآن في مراحل حقيقية، وترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة وأن الجانب الإسرائيلي سيرفع من مطالبه إلى الحد الذي قد يبدو أنه غير معقولا أو منطقيا، ولكن مع الجهود المصرية القطرية الحثيثة فإن الأمور ستأخذ مجرى أكثر إيجابية».