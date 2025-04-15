مودريتش يساهم رسميا في ملكية ناد بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي سوانزي سيتي، المنافس في دوري البطولة الإنجليزية(شامبيونشيب)، اليوم الاثنين، عن حصول النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على حصة الأقلية في النادي.

وقال سوانزي عبر بيان له على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يسر النادي الإعلان عن انضمام لوكا مودريتش، الفائز بجائزة (بالون دور) إلى النادي كمستثمر ومشارك في الملكية".

وأضاف أن مودريتش هو أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخ ريال مدريد، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات وكأس العالم للأندية ست مرات وكأس السوبر الأوروبي خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات وكأس إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني خمس مرات.

كما فاز مودريتش بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) لأفضل لاعب في العالم وكذلك جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) وخاض نهائي كأس العالم 2018 وهو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الكرواتي وشارك في 45 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم وهو في عمر 39 عاما مسجلا أربعة أهداف.

وقال لوكا مودريتش لدى الإعلان الرسمي : "إنها فرصة رائعة لأن سوانزي لديه هوية قوية وقاعدة جماهيرية كبيرة ولديه طموح المنافسة على أعلى مستوى واللعب في البطولات الكبرى، أثق بقدرتي على إفادة النادي بخبرتي، هدفي هو دعم النادي بالطرق الإيجابية ومساعدته في بناء مستقبل مثير".

ورغم ذلك لا تعني تلك الصفقة اعتزال النجم الحاصل على الكرة الذهبية عام 2018 وقد لا تؤثر على مسيرته مع نهاية عقده مع النادي الإسباني هذا الصيف، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيوقع على عقد جديد مع النادي.

ويحتل سوانزي المركز الثاني عشر في ترتيب (شامبيونشيب) وهو يبتعد بفارق ثماني نقاط عن المراكز المؤهلة للمباريات الفاصلة للصعود إلى الدوري الممتاز، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

ويعكس قرار مودريتش الاستثمار في سوانزي، الاتجاه المتزايد من اللاعبين حيال الأمر، حيث يستثمر زميلاه في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينسيوس جونيور في أندية أخرى.

ويملك مبابي حصة الأغلبية في نادي كان الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في فرنسا، فيما يمتلك فينسيوس حصة في نادي ألفيركا، أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال منذ فبراير الماضي.