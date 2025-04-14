استشهاد 13 فلسطينيا بسلسلة غارات إسرائيلية على غزة

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بينهم 5 من عائلة واحدة المقاتلات الإسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة خزاعة

استشهد 13 فلسطينيا بينهم 5 من عائلة واحدة، منذ فجر الاثنين، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 18 شهرا.

وذكرت مصادر طبية للأناضول أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقتله 5 فلسطينيين من عائلة "قديح" بغارة استهدفت منزلهم في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وفي نفس البلدة وخلال ساعات الصباح، استشهد فلسطيني سادس وأصيب آخرون بعد استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين مدنيين.

وفي غرب خان يونس، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف جوي إسرائيلي على منطقة المواصي.

فيما أصيب فلسطينيان آخران بقصف منزل في حي العمور شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الأناضول، بتمكن الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء بعد ساعات من استهدافهم بسبب عدم توفر معدات تمكنهم من ذلك.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و983 شهيدا و116 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1613 شهيدا، و4233 مصابا".

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.



