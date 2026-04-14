نائب المستشار الألماني: التوصل إلى حل مستدام للسلام مسئولية الولايات المتحدة وإيران

حمّل نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، الولايات المتحدة وإيران مسئولية التوصل إلى حل يضمن سلام قابل للاستمرار في ظل التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كلينجبايل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تقع على عاتق الولايات المتحدة وإيران مسئولية التوصل إلى حل قابل للاستمرار لتحقيق السلام"، منتقدا إغلاق مضيق هرمز المعلن من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: "كل ذلك يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى استمرار استشعارنا تداعيات اقتصادية على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد... الأفضل هو استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. كما ينبغي ضمان فتح مضيق هرمز وتأمينه".

ومن المقرر أن يتوجه كلينجبايل، الذي يشعل أيضا منصب وزير المالية الألماني، اليوم الثلاثاء إلى واشنطن لحضور اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وذكر كلينجبايل أن التداعيات الجيوسياسية والجيو اقتصادية للحرب ستكون موضوعا رئيسيا هناك، "بما في ذلك السؤال: كيف ستتطور الأوضاع في المنطقة؟".

وقال كلينجبايل: "لا أحد لديه تعاطف مع هذا النظام الإيراني. لكن الأمريكيين خلّفوا في إيران كومة من الأنقاض"، مؤكدا أن المسئولية تقع على عاتق الولايات المتحدة وإيران لإيجاد حل مستدام للسلام.

ووصف كلينجبايل التواصل مع الحكومة الأمريكية - سواء من جانبه أو من جانب المستشار فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس - بأنه مباشر ومستمر، مؤكدا أنه سيسعى في واشنطن إلى الحوار مع وزير الخزانة الأمريكي، وأضاف: "لكن يجب الإقرار بوضوح: قبل أن يبدأ دونالد ترامب وحكومته هذه الحرب، لم يتم إشراكنا. لقد سلكت الحكومة الأمريكية مسارا منفردا".

وأشار كلينجبايل، إلى أن تصريحات ترامب بشأن جرينلاند مثلت "نقطة تحول في العلاقات عبر الأطلسي"، وأضاف: "لقد اختلت معايير التعاون الموثوق والقانون الدولي". كما أكد أنه رفض بوضوح نهج ترامب في الحرب ضد إيران، متسائلا: "ما هي أسباب الحرب، وما أهدافها، وما الخطة المتبعة؟ هذه الشكوك تعززت يوما بعد يوم"، وأضاف: "لكن لا جدوى من أن تكون على حق، بل أريد حل هذا النزاع"، مشددا على ضرورة بذل جميع الجهود الدبلوماسية لحله.