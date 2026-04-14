مسئول عراقي: نترقب تشغيل مشروع لاستثمار الغاز الشهر الحالي جنوبي البلاد

صرح مسئول بارز في قطاع الغاز في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن العراق يترقب تشغيل مشروع كبير لاستثمار الغاز نهاية الشهر الحالي بطاقة 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الخام في حقل بن عمر جنوبي العراق.

وقال وكيل وزارة النفط لشئون الغاز عزت صابر إسماعيل، في بيان صحفي: "إن مشروع استثمار غاز حقل بن عمر المعجل سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية الشهر الجاري وهو يمثل خطوة مهمة لتعزيز استثمار الغاز وتقليل الحرق ودعم المنظومة الكهربائية في البلاد".

وذكر أن "مستوى التنسيق والتكامل بين شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية وشركة غاز البصرة يعكس جاهزية عالية لاستقبال ومعالجة الغاز ضمن التوقيتات المحددة وسيحقق المشروع في مرحلته الأولى نتائج اقتصادية وخدمية ملموسة في تقليل نسب الحرق وتحويله إلى طاقة منتجة".

وأكد أن المشروع سيوفر إنتاجا يوميا يتراوح بين 500 – 600 طن من الغاز السائل الذي سيساعد في فك الإختناقات وتلبية احتياجات السوق المحلي من وقود الطبخ فضلاً عن ضخ نحو 80 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الجاف لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز إستقرار المنظومة الوطنية".

وقال وكيل وزارة النفط، "إن المشروع سينتج أيضا أكثر من 1800 برميل يوميا من المكثفات مما يعزز العوائد الإقتصادية ويحقق قيمة مضافة من استثمار الغاز المصاحب الذي كان يُحرق سابقا".

ويُعد مشروع غاز بن عمر المعجّل أحد المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن خطط وزارة النفط؛ لتعظيم استثمار الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام في الحقل وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم قطاع الكهرباء، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعمل العراق، وفق خطة طموحة لغاية العام 2028 إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وتخفيض حرقه إلى أدنى المستويات وضمان إمدادات الغاز الحر على المدى الطويل وتأهيل وتطوير شبكات أنابيب الغاز الجاف والسائل؛ لاستيعاب الزيادة في كميات الغاز الجاف والسائل المخططة بموجب مشاريع استثمار الغاز الجديدة في العراق.