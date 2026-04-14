إيران تعتزم تخصيص جزء من عائدات النفط لإعادة الإعمار

قال وزير النفط الإيراني محسن ​باك نجاد، الثلاثاء، إن مبيعات البلاد من النفط خلال ​الأسابيع الماضية كانت ​مُرضية، وذكر أن جزءاً ⁠من العائدات سيخصص ​لإصلاح الأضرار التي لحقت ​بالصناعة جراء الهجمات التي وقعت خلال الحرب.

وأضاف أن ​العاملين في قطاع ​النفط حافظوا على التشغيل في ‌مختلف ⁠المنشآت خلال الصراع، وهو ما ضمن عدم توقف صادرات النفط "ولو ​ليوم ​واحد" ⁠بما في ذلك من مراكز التصدير ​الرئيسية مثل ​جزيرة ⁠خرج، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وفجر الأربعاء 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وخلال الحرب، استهدفت إيران ما وصفتها بأنها مواقع ومصالح أمريكية في دول الخليج العربية الست والأردن، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.