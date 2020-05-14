الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة من السيسي

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة القاهرة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء اليوم الخميس.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن رئيس الوزراء العراقي استقبل اليوم الخميس، علاء موسى، السفير المصري في بغداد، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس السيسي، تضمنت دعوته لزيارة مصر، وثقة مصر الكبيرة بنجاح الحكومة العراقية، والرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقدم الكاظمي الشكر للسفير المصري على التهنئة، مؤكدًا أن العراق يتطلع إلى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة والكهرباء.

وأشار البيان إلى أن «الكاظمي» بحث مع السفير المصري آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق.