غموض حول موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية

لم يستبعد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية تأجيل موعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كوشنر، صهر ترامب، في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" الأمريكية، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه التأكيد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر أصلا، أي الثالث من شهر نوفمبر القادم، إن "هذا القرار لا يعود إليه"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع كوشنر: "لست متأكدا بأنني أستطيع التأكيد على خيار أو آخر، لكن هذه هي خطتنا حاليا. نأمل في أن نفعل ما يكفى حتى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في الفحوصات وغيرها من الأمور التي نحاول بها منع تفشي [الفيروس] مجددا بقوة ستجبرنا على إعادة فرض إجراءات الإغلاق".

واستدعت تعليقات كوشنر انتقادات واسعة من قبل معارضي ترامب، وخاصة أنها تناقض التصريحات التي جاءت على لسان ترامب نفسه الشهر الماضي، عندما تعهد بأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وذلك ردا على تحذير المرشح الديمقراطي المفترض في الانتخابات، جو بايدن، من أن ترامب سيحاول استغلال جائحة كورونا لتأجيل موعد الانتخابات.

وفي نهاية المطاف، اضطر كوشنر إلى تقديم توضيحات إضافية بشأن الموضوع، إذ قال في حديث لقناة "إن.بي.سي" الامريكية إنه ليس منخرطا في أي مشاورات بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، وليس على دراية بشأن مثل هذه المشاورات.